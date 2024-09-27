Венгрия присоединится к инициативе "Друзья мира" по Украине. Ее авторы – Китай и Бразилия

Петер Сийярто заявил, что в Европе "не так много стран хотят мира" для Украины

Петер Сийярто (Фото: Facebook)

Венгрия присоединится к инициативе "Друзья мира", организованной Китаем и Бразилией для урегулирования российско-украинской войны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает The Budapest Times.

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"Есть большое количество стран, выступающих за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", – сказал он.

По словам Сийярто, страны Глобального Юга заявляют, что "устали платить свою цену за войну, которая происходит за тысячи километров от них". Они также считают, что страны Запада лишь обостряют российско-украинскую войну, принимая решения, "усугубляющие ситуацию".

Сийярто сообщил, что Венгрия присоединится к инициативе, которую совместно разрабатывают Китай и Бразилия для продвижения их плана по прекращению войны в Украине. По его словам, к этой инициативе уже присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

Китай отказался ехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

29 августа посол Мельник заявил, что Бразилия не предупреждала Украину, что вместе с Китаем намерена презентовать "мирный план".

12 сентября Зеленский назвал "бразильско-китайский мирный план" деструктивной инициативой.

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