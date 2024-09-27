Угорщина доєднається до ініціативи "Друзі миру" щодо України. Її автори – Китай та Бразилія

Петер Сійярто заявив, що у Європі "не так багато країн хочуть миру" для України

Петер Сійярто (Фото: Facebook)

Угорщина доєднається до ініціативи "Друзі миру", яку організовують Китай та Бразилія для врегулювання російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто, передає The Budapest Times.

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"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", – сказав він.

За словами Сійярто, країни Глобального Півдня заявляють, що "втомилися платити свою ціну за війну, яка відбувається за тисячі кілометрів від них". Вони також вважають, що країни Заходу лише загострюють російсько-українську війну, ухвалюючи рішення, "які погіршують ситуацію".

Сійярто повідомив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку спільно розробляють Китай і Бразилія для просування їхнього плану щодо припинення війни в Україні. За його словами, до цієї ініціативи вже долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

29 серпня посол Мельник заявив, що Бразилія не попереджала Україну, що разом із Китаєм збирається презентувати "мирний план".

12 вересня Зеленський назвав "бразильсько-китайський мирний план" деструктивною ініціативою.

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