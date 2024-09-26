Ермак и Сибига встретились с главой китайской дипломатии – о чем говорили
Фото: МИД

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига встретились с главой дипломатического ведомства Китайской Народной Республики Ван И. Соответствующее сообщение появилось на сайте украинского МИД.

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Ермак и Сибига поблагодарили Китай "за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Стороны сосредоточились на дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений и торговли.

В частности, чиновники обсудили планы о дальнейших контактах на самом высоком уровне.

Накануне, 25 сентября, президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН подверг критике альтернативные украинской формуле мира инициативы "окончания войны". В частности, предположил, что их приверженцы "сами хотят сделать часть того, что делает" диктатор Владимир Путин.8 Среди прочего, он упомянул и "бразильско-китайский мирный план". План КНР, в частности, предусматривает фактическое замораживание войны.

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