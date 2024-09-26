Ермак и Сибига встретились с главой китайской дипломатии – о чем говорили
Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига встретились с главой дипломатического ведомства Китайской Народной Республики Ван И. Соответствующее сообщение появилось на сайте украинского МИД.
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Ермак и Сибига поблагодарили Китай "за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Стороны сосредоточились на дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений и торговли.
В частности, чиновники обсудили планы о дальнейших контактах на самом высоком уровне.
Накануне, 25 сентября, президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН подверг критике альтернативные украинской формуле мира инициативы "окончания войны". В частности, предположил, что их приверженцы "сами хотят сделать часть того, что делает" диктатор Владимир Путин.8 Среди прочего, он упомянул и "бразильско-китайский мирный план". План КНР, в частности, предусматривает фактическое замораживание войны.
- Это не первая встреча Сибиги с китайской стороной – до первого Саммита мира Украина и Китай проводили политические консультации в Пекине. Украинская сторона надеялась на участие КНР в международном мероприятии, но Китай так и не присоединился к мирному процессу, который ведет Украина. На момент встречи Сибига был первым заместителем тогдашнего министра Кулебы, до апреля 2024 года действующий глава украинской дипломатии был заместителем руководителя ОП.
- Руководитель Офиса президента Ермак объяснял, что он занимается внешней политикой, поскольку выполняет функции советника по национальной безопасности, которые есть в других странах. Юридически в Украине такой должности нет.
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