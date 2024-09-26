Ермак и Сибига встретились с главой китайской дипломатии – о чем говорили

В частности, чиновники обсудили планы о дальнейших контактах на самом высоком уровне

Фото: МИД

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига встретились с главой дипломатического ведомства Китайской Народной Республики Ван И. Соответствующее сообщение появилось на сайте украинского МИД.

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Ермак и Сибига поблагодарили Китай "за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Стороны сосредоточились на дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений и торговли.

В частности, чиновники обсудили планы о дальнейших контактах на самом высоком уровне.

Накануне, 25 сентября, президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН подверг критике альтернативные украинской формуле мира инициативы "окончания войны". В частности, предположил, что их приверженцы "сами хотят сделать часть того, что делает" диктатор Владимир Путин.8 Среди прочего, он упомянул и "бразильско-китайский мирный план". План КНР, в частности, предусматривает фактическое замораживание войны.

Это не первая встреча Сибиги с китайской стороной – до первого Саммита мира Украина и Китай проводили политические консультации в Пекине. Украинская сторона надеялась на участие КНР в международном мероприятии, но Китай так и не присоединился к мирному процессу, который ведет Украина. На момент встречи Сибига был первым заместителем тогдашнего министра Кулебы, до апреля 2024 года действующий глава украинской дипломатии был заместителем руководителя ОП.

Руководитель Офиса президента Ермак объяснял, что он занимается внешней политикой, поскольку выполняет функции советника по национальной безопасности, которые есть в других странах. Юридически в Украине такой должности нет.

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