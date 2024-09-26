Єрмак та Сибіга зустрілися з головою китайської дипломатії – про що говорили

Фото: МЗС

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрілися з очільником дипломатичного відомства Китайської Народної Республіки Ван Ї. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті українського МЗС.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Єрмак та Сибіга подякували Китаю "за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Сторони зосередилися на подальших кроках у розвитку двосторонніх відносин і торгівлі.

Зокрема, посадовці обговорили плани щодо подальших контактів на найвищому рівні.

Тим часом китайський МЗС у своєму дописі вчергове заявив про необхідність врегулювання війни "шляхом політичного діалогу". КНР заявила, що вже передала Україні чотири партії гуманітарної допомоги та готова надати нову.

Напередодні, 25 вересня, президент Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН розкритикував альтернативні українській формулі миру ініціативи "закінчення війни". Зокрема, припустив, що їх прихильники "самі хочуть зробити частину того, що робить" диктатор Володимир Путін. Серед іншого, він згадав і "бразильсько-китайський мирний план". План КНР, зокрема, передбачає фактичне заморожування війни.

Це не перша зустріч Сибіги з китайською стороною – до першого Саміту миру Україна та Китай проводили політичні консультації у Пекіні. Українська сторона мала сподівання на участь КНР у міжнародному заході, але Китай так і не доєднався до мирного процесу, який веде Україна. На момент зустрічі Сибіга був першим заступником тодішнього міністра Кулеби, до квітня 2024-го чинний голова української дипломатії був заступником керівника ОП.

Керівник Офісу президента Єрмак пояснював, що він займається зовнішньою політикою, оскільки виконує функції радника з питань національної безпеки, які є в інших країнах. Юридично в Україні такої посади немає.

Читайте також: "Він розуміє Офіс, там розуміють його". Чому Сибіга замінив Кулебу в МЗС і що це змінює