Єрмак розкрив, чому займається міжнародною політикою: Працюю як радник із нацбезпеки
Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван та очільник ОП Андрій Єрмак (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)
Зміст:
  1. Єрмак заявив, що його робота, як у радників із нацбезпеки
  2. Як розподіляються повноваження між Єрмаком та Кулебою?
  3. "Мої повноваження закінчується там, де закінчуються доручення президента"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що він займається зовнішньою політикою, оскільки виконує функції радника з питань національної безпеки, котрі є в інших країнах. Про це посадовець розповів в інтерв'ю Європейській правді.

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Єрмак заявив, що його робота, як у радників із нацбезпеки

Журналіст зазначив: у суспільстві є запитання, чому зовнішньою політикою "так багато" займається голова ОП, а не, наприклад, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Єрмак відповів: на відміну від України, у багатьох країнах (наприклад, США та інших) дуже багато питань делегуються президентами до радників із питань національної безпеки та радникам із питань зовнішньої політики.

За його словами, в Україні такий формат традиційно "не дуже" використовувався, наразі ж багато функцій щодо міжнародних відносин виконується ОП.

"Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що головним дипломатом країни є саме президент Володимир Зеленський, і ми бачимо це за результатами. І тому, безумовно, як керівник ОП, виконуючи доручення президента, я займаюся багатьма питаннями. В цьому сенсі я працюю, якщо порівнювати, як в інших країнах працюють радники з питань національної безпеки", – пояснив посадовець.

Єрмак зазначив, що саме тому він спілкується зі своїми колегами зі США Джейком Салліваном та з Німеччини Єнсом Плетнером, а також з іншими радниками з питань нацбезпеки. Слово "колеги" використав сам посадовець.

На запитання, чи є сенс у такому разі внести зміни до законодавства України, голова ОП заявив, що це питання не до нього – і не в його повноваженнях змінювати закони та виступати з такими ініціативами.

Як розподіляються повноваження між Єрмаком та Кулебою?

Щодо того, як розподіляються його повноваження та повноваження голови МЗС Кулеби, Єрмак заявив, що в нього "гарні відносини" з міністром та міністерством взагалі.

Він зазначив: у сучасних умовах проти України працює військова машина Росії – і в кожній країні, особливо Глобального півдня, у росіян є великі групи людей, які працюють агентами впливу.

"Це і медіа, це і спілкування з елітами регіональними й так далі. І тому сьогодні ось така традиційна дипломатія, на жаль, має межі свої. А нам сьогодні треба досягати результати, не маючи цих меж. І тому ми працюємо всі як команда президента", – пояснив Єрмак.

Він наголосив, що не бачить проблем щодо розмежування цих повноважень, і що суперечностей немає, оскільки головним дипломатом є президент.

"Мої повноваження закінчується там, де закінчуються доручення президента"

Єрмак заявив: "Мої повноваження закінчуються там, де закінчуються доручення президента". Посадовець додав, що такі доручення "бувають різні", але оскільки головним дипломатом є президент, то голова держави "чітко розуміє" функції МЗС та міністра Кулеби.

Зокрема, як приклад успішної роботи президента Єрмак навів візит Зеленського до США, де той взяв участь у щорічних зборах американської Національної асоціації губернаторів. 

На цьому заході український лідер мав зустрічі з багатьма губернаторами, зокрема з очільником Міннесоти Тімом Волцем, який згодом став кандидатом у віцепрезиденти США від демократів, підсумував очільник ОП.

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