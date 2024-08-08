Єрмак розкрив, чому займається міжнародною політикою: Працюю як радник із нацбезпеки

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван та очільник ОП Андрій Єрмак (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що він займається зовнішньою політикою, оскільки виконує функції радника з питань національної безпеки, котрі є в інших країнах. Про це посадовець розповів в інтерв'ю Європейській правді.

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Єрмак заявив, що його робота, як у радників із нацбезпеки

Журналіст зазначив: у суспільстві є запитання, чому зовнішньою політикою "так багато" займається голова ОП, а не, наприклад, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Єрмак відповів: на відміну від України, у багатьох країнах (наприклад, США та інших) дуже багато питань делегуються президентами до радників із питань національної безпеки та радникам із питань зовнішньої політики.

За його словами, в Україні такий формат традиційно "не дуже" використовувався, наразі ж багато функцій щодо міжнародних відносин виконується ОП.

"Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що головним дипломатом країни є саме президент Володимир Зеленський, і ми бачимо це за результатами. І тому, безумовно, як керівник ОП, виконуючи доручення президента, я займаюся багатьма питаннями. В цьому сенсі я працюю, якщо порівнювати, як в інших країнах працюють радники з питань національної безпеки", – пояснив посадовець.

Єрмак зазначив, що саме тому він спілкується зі своїми колегами зі США Джейком Салліваном та з Німеччини Єнсом Плетнером, а також з іншими радниками з питань нацбезпеки. Слово "колеги" використав сам посадовець.

На запитання, чи є сенс у такому разі внести зміни до законодавства України, голова ОП заявив, що це питання не до нього – і не в його повноваженнях змінювати закони та виступати з такими ініціативами.

Як розподіляються повноваження між Єрмаком та Кулебою?

Щодо того, як розподіляються його повноваження та повноваження голови МЗС Кулеби, Єрмак заявив, що в нього "гарні відносини" з міністром та міністерством взагалі.

Він зазначив: у сучасних умовах проти України працює військова машина Росії – і в кожній країні, особливо Глобального півдня, у росіян є великі групи людей, які працюють агентами впливу.

"Це і медіа, це і спілкування з елітами регіональними й так далі. І тому сьогодні ось така традиційна дипломатія, на жаль, має межі свої. А нам сьогодні треба досягати результати, не маючи цих меж. І тому ми працюємо всі як команда президента", – пояснив Єрмак.

Він наголосив, що не бачить проблем щодо розмежування цих повноважень, і що суперечностей немає, оскільки головним дипломатом є президент.

"Мої повноваження закінчується там, де закінчуються доручення президента"

Єрмак заявив: "Мої повноваження закінчуються там, де закінчуються доручення президента". Посадовець додав, що такі доручення "бувають різні", але оскільки головним дипломатом є президент, то голова держави "чітко розуміє" функції МЗС та міністра Кулеби.

Зокрема, як приклад успішної роботи президента Єрмак навів візит Зеленського до США, де той взяв участь у щорічних зборах американської Національної асоціації губернаторів.

На цьому заході український лідер мав зустрічі з багатьма губернаторами, зокрема з очільником Міннесоти Тімом Волцем, який згодом став кандидатом у віцепрезиденти США від демократів, підсумував очільник ОП.

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