Швейцарія підтримала китайсько-бразильський "мирний план". Україна відповіла: Не розуміємо

Ця країна приймала у себе перший Саміт миру, продовжує працювати з Україною щодо збільшення числа підписантів комюніке та бере участь у тематичних конференціях

Президентка Швейцарії Віола Амгерд, президент України Володимир Зеленський та очільник його Офісу Андрій Єрмак під час першого Саміту миру у Швейцарії (Фото: ОП)

Українська сторона "розчарована" інформацією, що Швейцарія підтримала так званий "Китайсько-бразильський консенсус з шести пунктів". Відповідна заява з'явилася на сайті українського дипломатичного відомства.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Україна "не може зрозуміти логіки такого рішення", оскільки спільно зі Швейцарією організовувала перший Глобальний саміт миру у червні, в якому взяли участь представники ста країн та міжнародних інституцій.

При цьому, пише МЗС, Україна та Швейцарія продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового комюніке цього Саміту, а ще ця країна бере участь у тематичних конференціях стосовно конкретних пунктів формули миру.

"Ще раз наголошуємо, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах. По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", – зауважило дипломатичне відомство.

Читайте також: Угорщина доєднається до ініціативи "Друзі миру" щодо України. Її автори – Китай та Бразилія

Українська сторона впевнена, що такі мирні ідеї можуть бути обговорені на запропонованій Самітом миру платформі, і вважає формулу миру єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

МЗС заявляє, немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для цього, оскільки формула миру надає "повний інструментарій та відповідні майданчики" для обговорення, консолідації різних бачень та концепцій.

Відомство акцентує, що будь-які ініціативи без чіткого посилання на Статут ООН та гарантій повного відновлення територіальної цілісності є неприйнятними й лише створюють ілюзію діалогу під час того, як Росія продовжує свої злочинні дії.

Україна закликала Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право та статут ООН, уникати участі у так званих "мирних ініціативах", котрі можуть лише ускладнити процес досягнення миру.

"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", – підсумовує МЗС.

Читайте також: У Зеленського заявили, що партнери прийняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"