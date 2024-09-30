Держави НАТО мають підтримати мирний план України, а не Китаю – Столтенберг
Країни Альянсу повинні повністю підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу щодо врегулювання війни. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю Politico за день до того, як покинути свою посаду.
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"Ми повинні підтримати українську ініціативу", – сказав Столтенберг на прохання прокоментувати можливу участь Туреччини у платформі "Друзі миру", яку минулого тижня запропонували Китай та Бразилія.
"Українська мирна ініціатива – це ініціатива, яка гарантує, що ми маємо процес, який може привести до міцного миру. І, звісно, українці, зрештою, мають вирішити, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення", – сказав Столтенберг.
Politico пише, що до китайсько-бразильської ініціативи доєдналися 17 країн, зокрема Туреччина (єдиний член НАТО у цій групі).
- Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт.
- 2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу. Де-факто їхній план передбачає заморожування війни.
- 12 вересня Зеленський назвав бразильсько-китайський "мирний план" деструктивною ініціативою. Уже 25 вересня на Генасамблеї ООН президент припустив, що прихильники таких планів "самі хочуть зробити частину того, що робить" російський диктатор Путін.
- 27 вересня Китай оголосив про створення платформи "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні.
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