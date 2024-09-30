Держави НАТО мають підтримати мирний план України, а не Китаю – Столтенберг

Politico пише, що до китайсько-бразильської ініціативи доєдналися 17 країн, зокрема Туреччина, яка є членом НАТО

Єнс Столтенберг (Фото: Thomas Fure/EPA)

Країни Альянсу повинні повністю підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу щодо врегулювання війни. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю Politico за день до того, як покинути свою посаду.

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"Ми повинні підтримати українську ініціативу", – сказав Столтенберг на прохання прокоментувати можливу участь Туреччини у платформі "Друзі миру", яку минулого тижня запропонували Китай та Бразилія.

"Українська мирна ініціатива – це ініціатива, яка гарантує, що ми маємо процес, який може привести до міцного миру. І, звісно, ​​українці, зрештою, мають вирішити, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення", – сказав Столтенберг.

Politico пише, що до китайсько-бразильської ініціативи доєдналися 17 країн, зокрема Туреччина (єдиний член НАТО у цій групі).

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