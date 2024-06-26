Посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступником Столтенберга

Чинний генсек Альянсу Єнс Столтенберг піде у відставку у жовтні 2024 року

Марк Рютте (Фото: Twitter)

Посли Північноатлантичного альянсу 26 червня обрали нідерландського прем'єра Марка Рютте новим генсеком НАТО. Про це повідомила пресслужба блока.

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Чинний генсек Альянсу Єнс Столтенберг піде у відставку 1 жовтня 2024 року. Тоді на посаду заступить Рютте.

"Я щиро вітаю вибір членів Альянсу на користь міністра закордонних справ Марка Рютте моїм наступником. Марк є справжнім трансатлантистом та сильним лідером. Я бажаю йому успіхів на шляху подальшого зміцнення НАТО. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", – написав у Х Столтенберг.

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. Він мав завершити свій термін наприкінці вересня 2023 року, але члени НАТО попросили його залишитися ще на рік, оскільки не змогли тоді досягти консенсусу щодо кандидата.

Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським, передав українцям систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.

Майже до останнього кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО блокувала Угорщина. Країна висувала дві умови, за яких підтримає прем'єра Нідерландів. Одна з умов полягала у зобов'язанні Рютте "не втягувати Угорщину у війну в Україні".

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