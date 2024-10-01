Рютте за дальнобойные удары по России, но страны НАТО будут решать самостоятельно

"Это зависит не от меня, а от отдельных союзников, их отношений с Украиной", – сказал новый генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил за дальнобойные удары западным оружием по территории России, но признал: решение должны принимать члены Альянса индивидуально. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, посвященном вступлению в должность.

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"Украина имеет право на самооборону. Как мы знаем, есть международное право, и в соответствии с международным правом это право не заканчивается на границе. А значит, поддержка права Украины на самооборону означает, что они также могут поражать легитимные цели на территории агрессора", – напомнил Рютте.

Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли НАТО дальнобойные удары по стране-агрессору, он сказал: "Это зависит не от меня, а от отдельных союзников, их отношений с Украиной".

Рютте отметил, что в целом это "важные прения".

26 июня послы НАТО официально утвердили Рютте преемником Столтенберга.

1 октября Рютте заявил, что его приоритетом как нового генсека НАТО будет Украина.

В тот же день Столтенберг официально передал полномочия генсека Североатлантического союза Рютте.

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