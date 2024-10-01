Рютте – о Харрис и Трампе: Смогу работать с ними обоими, независимо от результатов выборов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, независимо от результатов выборов. Такое мнение он высказал на брифинге, посвященном вступлению в должность.
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Рютте заявил, что очень хорошо знает обоих кандидатов – республиканца Дональда Трампа и демократа Камалу Харрис.
Он похвалил Трампа за то, что он побуждал союзников по НАТО тратить больше на оборону, а также за усиление их подхода к Китаю. Также генсек рассказал о "фантастической истории" вице-президента Харрис и назвал ее "очень уважаемым лидером".
"Я смогу работать с ними обоими. Какими бы ни были результаты выборов", — подчеркнул генсек Альянса.
- 26 июня послы НАТО официально утвердили Рютте преемником Столтенберга.
- 1 октября Рютте заявил, что его приоритетом как нового генсека НАТО будет Украина.
- В тот же день Столтенберг официально передал полномочия генсека Альянса Рютте.
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