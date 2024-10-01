FT: Байден спробує просунути заявку України в НАТО до кінця свого терміну

Поінформовані чиновники кажуть, що просто заявка на членство не зупинить Росію, необхідний реальний вступ України в Альянс

Джо Байден та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден може спробувати просунути статус заявки України на членство до кінця терміну своїх повноважень, передає Financial Times із посиланням на високопоставлених західних чиновників, знайомих із перебігом переговорів у Вашингтоні.

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Як кажуть обізнані чиновники, Байден може спробувати просунути заявку України в НАТО на засіданні Рамштайну 12 жовтня у Німеччині на рівні лідерів країн. Наразі є "попередні ознаки" того, що президент США готовий на це піти, стверджують співрозмовники FT.

Проте українські анонімні чиновники повідомляють, що ухвалення заявки України на членство в НАТО – це просто політичне рішення, яке навряд чи зупинить Росію. Це здатне зробити лише повноправне членство в Альянсі.

"Це реальний шанс, якщо ми думаємо про вирішення цієї війни", — кажуть співрозмовники FT з України.

Президент Володимир Зеленський, залишаючи США, заявив, що жовтень стане "часом ухвалення рішень". Як кажуть поінформовані українські чиновники, може йтися про зняття заборони на удари вглиб Росії та посилення тиску, щоб розпочати переговори.

За інформацією FT, не всі країни-члени Альянсу позитивно ставляться до вступу України в НАТО. Частина виступає за німецьку модель, коли Західна Німеччина стала членом Альянсу, а через 30 років після падіння Берлінського муру до Альянсу вступила Східна Німеччина.

"Західнонімецька модель набирає обертів, особливо в Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства в НАТО. Росіяни зненавидять це, але принаймні це може стати деяким початковим гамбітом для компромісу", — посилається FT на слова дослідника Джеремі Шапіро з ECFR.

24 вересня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що вступ України в НАТО є частиною Плану перемоги президента.

25 вересня публіцист Віталій Портніков заявив, що Україна буде сірою зоною між Росією та Заходом, доки не вступить у НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що США та інші союзники не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО.

27 вересня у Фінляндії заявили, що Україна спочатку має вступити до Євросоюзу, а після цього приєднатися до НАТО.

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