Глава МЗС Болгарії: НАТО буде у повній безпеці тільки тоді, коли там буде Україна

Іван Кондов вважає, що Україна має стати частиною Північноатлантичного альянсу для того, щоб убезпечити його від загроз

Іван Кондов (Фото: пресслужба МЗС Болгарії)

Міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов заявив, що НАТО буде у повній безпеці після того, як Україна стане його частиною. Його цитує пресслужба дипломатичного відомства.

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Кондов взяв участь у трансатлантичній вечері, яку організував держсекретар США Ентоні Блінкен під час щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Під час зустрічі з колегами він підкреслив важливу роль НАТО у забезпеченні безпеки у відповідь на сучасні виклики, зазначивши, що справжньої безпеки країн-членів Альянсу буде досягнуто лише після вступу України до НАТО.

Кондов також акцентував на необхідності зміцнення східного флангу НАТО та безпеки в Чорноморському регіоні, підкресливши зусилля Болгарії у цій сфері.

13 вересня 2024 року у Польщі відреагували на погрози Росії піти війною проти НАТО. Прем'єр Туск вважає, що це говорить про скрутне становище росіян на фронті.

14 вересня Столтенберг заявив, що НАТО мало озброїти Україну, щоб не допустити вторгнення Росії.

Того ж дня Байден відреагував на чергові погрози Путіна воювати проти НАТО. Він сказав, що "небагато думає" про російського диктатора.

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