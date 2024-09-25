Глава МЗС Болгарії: НАТО буде у повній безпеці тільки тоді, коли там буде Україна
Міністр закордонних справ Болгарії Іван Кондов заявив, що НАТО буде у повній безпеці після того, як Україна стане його частиною. Його цитує пресслужба дипломатичного відомства.
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Кондов взяв участь у трансатлантичній вечері, яку організував держсекретар США Ентоні Блінкен під час щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Під час зустрічі з колегами він підкреслив важливу роль НАТО у забезпеченні безпеки у відповідь на сучасні виклики, зазначивши, що справжньої безпеки країн-членів Альянсу буде досягнуто лише після вступу України до НАТО.
Кондов також акцентував на необхідності зміцнення східного флангу НАТО та безпеки в Чорноморському регіоні, підкресливши зусилля Болгарії у цій сфері.
- 13 вересня 2024 року у Польщі відреагували на погрози Росії піти війною проти НАТО. Прем'єр Туск вважає, що це говорить про скрутне становище росіян на фронті.
- 14 вересня Столтенберг заявив, що НАТО мало озброїти Україну, щоб не допустити вторгнення Росії.
- Того ж дня Байден відреагував на чергові погрози Путіна воювати проти НАТО. Він сказав, що "небагато думає" про російського диктатора.
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