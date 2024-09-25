Глава МИД Болгарии: НАТО будет в полной безопасности только тогда, когда там будет Украина
Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов заявил, что НАТО будет в полной безопасности после того, как Украина станет его частью. Его цитирует пресс-служба дипломатического ведомства.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Кондов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В ходе встречи с коллегами он подчеркнул важную роль НАТО в обеспечении безопасности в ответ на современные вызовы, отметив, что подлинная безопасность стран-членов Альянса будет достигнута только после вступления Украины в НАТО.
Кондов также акцентировал внимание на необходимости укрепления восточного фланга НАТО и безопасности в Черноморском регионе, подчеркнув усилия Болгарии в этой сфере.
- 13 сентября 2024 года в Польше отреагировали на угрозы России пойти войной против НАТО. Премьер Туск считает, что это говорит о затруднительном положении россиян на фронте.
- 14 сентября Столтенберг заявил, что НАТО должно было вооружить Украину, чтобы не допустить вторжения России.
- В тот же день Байден отреагировал на очередные угрозы Путина воевать против НАТО. Он сказал, что "не много думает" о российском диктаторе.
Читайте также: Румыния, Польша и Латвия призвали НАТО усилить восточный фланг и ввести ротацию ПВО