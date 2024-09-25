Глава МИД Болгарии: НАТО будет в полной безопасности только тогда, когда там будет Украина

Иван Кондов считает, что Украина должна стать частью Североатлантического альянса для того, чтобы обезопасить его от угроз

Иван Кондов (Фото: пресс-служба МИД Болгарии)

Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов заявил, что НАТО будет в полной безопасности после того, как Украина станет его частью. Его цитирует пресс-служба дипломатического ведомства.

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Кондов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи с коллегами он подчеркнул важную роль НАТО в обеспечении безопасности в ответ на современные вызовы, отметив, что подлинная безопасность стран-членов Альянса будет достигнута только после вступления Украины в НАТО.

Кондов также акцентировал внимание на необходимости укрепления восточного фланга НАТО и безопасности в Черноморском регионе, подчеркнув усилия Болгарии в этой сфере.

13 сентября 2024 года в Польше отреагировали на угрозы России пойти войной против НАТО. Премьер Туск считает, что это говорит о затруднительном положении россиян на фронте.

14 сентября Столтенберг заявил, что НАТО должно было вооружить Украину, чтобы не допустить вторжения России.

В тот же день Байден отреагировал на очередные угрозы Путина воевать против НАТО. Он сказал, что "не много думает" о российском диктаторе.

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