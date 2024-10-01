FT: Байден попытается продвинуть заявку Украины в НАТО до конца своего срока

Осведомленные чиновники говорят, что просто заявка на членство не остановит Россию, необходимо реальное вступление Украины в Альянс

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден может попытаться продвинуть статус заявки Украины на членство до конца срока своих полномочий, передает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников, знакомых с ходом переговоров в Вашингтоне.

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Как говорят осведомленные чиновники, Байден может попытаться продвинуть заявку Украины в НАТО на заседании Рамштайна 12 октября в Германии на уровне лидеров стран. Сейчас есть "предварительные признаки" того, что президент США готов на это пойти, утверждают собеседники FT.

Однако украинские анонимные чиновники сообщают, что принятие заявки Украины на членство в НАТО – это просто политическое решение, которое вряд ли остановит Россию. Это способно сделать только полноправное членство в Альянсе.

"Это реальный шанс, если мы думаем о разрешении этой войны", — говорят собеседники FT из Украины.

Президент Владимир Зеленский, покидая США, заявил, что октябрь станет "временем принятия решений". Как говорят проинформированные украинские чиновники, речь может идти о снятии запрета на удары вглубь России и усилении давления, чтобы начать переговоры.

По информации FT, не все страны-члены Альянса положительно относятся к вступлению Украины в НАТО. Часть выступает за немецкую модель, когда Западная Германия стала членом Альянса, а через 30 лет после падения Берлинской стены в Альянс вступила Восточная Германия.

"Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, который был наиболее скептически настроен по отношению к членству в НАТО. Россияне возненавидят это, но по крайней мере это может стать некоторым начальным гамбитом для компромисса", — ссылается FT на слова исследователя Джереми Шапиро из ECFR.

24 сентября глава ОП Андрей Ермак заявил, что вступление Украины в НАТО – это часть Плана победы президента.

25 сентября публицист Виталий Портников заявил, что Украина будет серой зоной между Россией и Западом, пока не вступит в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США и другие союзники не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО.

27 сентября в Финляндии заявили, что Украина сначала должна вступить в Евросоюз, а после этого присоединиться к НАТО.

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