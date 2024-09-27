Президент Фінляндії вважає, що Україна має спочатку вступити до ЄС, а потім – до НАТО

Александр Стубб заявив, що до кінця року Україні не вдасться отримати запрошення на вступ до НАТО

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна спочатку має доєднатися до Євросоюзу, а після – до НАТО. Про це він заявив на Гельсінському безпековому форумі.

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"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може отримати запрошення вступити у НАТО до кінця року, Стубб сказав: "До кінця року, я думаю, це нереалістично".

Водночас він наголосив, що у довгостроковій перспективі північноатлантична інтеграція України є реалістичною.

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вони отримали Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", – підсумував Стубб.

30 липня Стубб сказав, що вже "досягнуто точки", коли "потрібно починати" переговори між Україною та Росією.

На початку вересня він заявив, що хоча ситуація в Україні залишається критичною, зараз вона краща, ніж три місяці тому.

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