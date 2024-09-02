Президент Фінляндії – про війну в Україні: Критично, але краще, ніж три місяці тому

Александр Стубб заявив, що "для України стан справ виглядає кращим, ніж три місяці тому"

Александр Стубб (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що хоча ситуація в Україні залишається критичною, зараз вона краща, ніж три місяці тому. Його цитує Yle.

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Стубб підкреслив, що важко передбачити, коли завершиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки. Він зазначив, що, попри складну ситуацію, для України є позитивні зрушення порівняно з минулим: "Ситуація критична, але для України стан справ виглядає кращим, ніж три місяці тому".

Президент Фінляндії наголосив, що поява розмов про мир є "позитивним зрушенням". Він наголосив, що існують умови миру, запропоновані українським колегою Володимиром Зеленським. Вони містять повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

Стубб запевнив, що Фінляндія і далі підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно, хоча через свій вибір країна не може виступати посередником у переговорах.

Коментуючи удар ЗСУ по російському аеродрому "Оленья" 27 липня, Стубб сказав: фінам потрібно звикнути, що неподалік від їх кордонів йде війна і що Україна використовуватиме всі засоби для перемоги.

Відстань від кордону Фінляндії до "Оленьї" становить близько 150 км.

Стубб регулярно закликає Європу посилити підтримку України, а також нарощувати власний оборонний потенціал.

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