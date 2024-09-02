Президент Финляндии – о войне в Украине: Критично, но лучше, чем три месяца назад

Александр Стубб заявил, что "для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад"

Александр Стубб (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотя ситуация в Украине остается критической, сейчас она лучше, чем три месяца назад. Его цитирует Yle.

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Стубб подчеркнул, что трудно предсказать, когда завершится война, которая длится уже более 2,5 лет. Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, для Украины есть положительные сдвиги по сравнению с прошлым: "Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад".

Президент Финляндии подчеркнул, что появление разговоров о мире является "положительным сдвигом". Он напомнил, что существуют условия мира, предложенные украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они включают в себя возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

Стубб заверил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, хотя по своему выбору страна не может выступать посредником в переговорах.

Комментируя удар ВСУ по российскому аэродрому "Оленья" 27 июля, Стубб сказал: финнам нужно привыкнуть, что недалеко от их границ идет война и что Украина будет использовать все средства для победы.

Расстояние от границы Финляндии до "Оленьи" составляет около 150 км.

Стубб регулярно призывает Европу усилить поддержку Украины, а также наращивать собственный оборонный потенциал.

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