Президент Фінляндії: Ми близькі до моменту, коли слід починати переговори між Україною та РФ

На думку Стубба, початок переговорів не означає "піти на поступки", а потрібно дійти єдиного рішення "щодо територій"

Александр Стубб (Фото: EPA/Will Oliver)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що вже "досягнуто точки", коли "потрібно починати" переговори між Україною та Росією. Про це він заявив в інтервʼю газеті Le Monde.

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"Зараз ми наближаємося до моменту, коли слід розпочинати переговори", – зазначив Стубб.

Він вважає, що до цих переговорів слід залучити Китай, країни глобального Півдня та Росію.

Президент Фінляндії підкреслив – Китай має значні можливості, щоб сприяти припиненню війни. На його думку, вести розмову потрібно про вирішення конфлікту, "а не просто про умиротворення".

На думку Стубба, початок переговорів не означає "піти на поступки", а потрібно дійти єдиного рішення "щодо територій". Також він наголосив, що у переговорному процесі мають бути враховані "чотири елементи формули миру".

"Росія, за нашою інформацією, не просувається, і її втрати ще більші, ніж раніше. Путін думав, що Захід втомиться від війни. Він думав, що може дочекатися американських виборів. Але він помилився", – додав президент Фінляндії.

14 червня 2024 року російський диктатор Путін заявив, що окупанти нібито "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть із території чотирьох українських областей.

Президент Зеленський назвав заяви Путіна щодо припинення війни ультиматумом і порівняв його з Гітлером. Він заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що для того, аби переговори про мир в Україні дали результат, до них варто долучити Китай і Росію.

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