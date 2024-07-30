Президент Финляндии: Близки к моменту, когда надо начинать переговоры между Украиной и РФ

По мнению Стубба, начало переговоров не означает "пойти на уступки", а нужно прийти к единому решению "по территориям"

Александр Стубб (Фото: EPA/Will Oliver)

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что уже "достигнуты точки", когда "нужно начинать" переговоры между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью газете Le Monde.

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"Сейчас мы приближаемся к моменту, когда следует начинать переговоры", – отметил Стубб.

Он считает, что к этим переговорам следует привлечь Китай, страны глобального Юга и Россию.

Президент Финляндии подчеркнул – Китай имеет значительные возможности, чтобы способствовать прекращению войны. По его мнению, вести речь нужно о решении конфликта, "а не просто об умиротворении".

По мнению Стубба, начало переговоров не означает "пойти на уступки", а нужно прийти к единому решению "по территориям". Также он отметил, что в переговорном процессе должны быть учтены "четыре элемента формулы мира".

"Россия, по нашей информации, не продвигается, и ее потери еще больше, чем раньше. Путин думал, что Запад устанет от войны. Он думал, что может дождаться американских выборов. Но он ошибся", – добавил президент Финляндии.

14 июня 2024 года российский диктатор Путин заявил, что оккупанты якобы "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Президент Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером. Он заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

Президент Чехии Петр Павел считает, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует привлечь Китай и Россию.

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