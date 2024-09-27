Президент Финляндии считает, что Украина должна сначала вступить в ЕС, а потом – в НАТО

Александр Стубб заявил, что до конца года Украине не удастся получить приглашение на вступление в НАТО

Александр Стубб (Фото: ЕРА/KIMMO BRANDT)

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сначала должна присоединиться к Евросоюзу, а после – к НАТО. Об этом он заявил на Хельсинкском форуме безопасности.

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"Я думаю, что своеобразной последовательностью будет: первое – членство в ЕС, второе – членство в НАТО", – сказал он.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может получить приглашение вступить в НАТО до конца года, Стубб сказал: "До конца года, я думаю, это нереалистично".

В то же время он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе североатлантическая интеграция Украины является реалистичной.

"Не привязывайте все к получению приглашения сейчас. Это случится. Это последовательный процесс. Россия хочет любой ценой избежать приближения НАТО к ее границам. Они получили Финляндию, она получит Украину и все те страны, которые хотят присоединиться к Альянсу", – подытожил Стубб.

30 июля Стубб сказал, что уже "достигнуты точки", когда "нужно начинать" переговоры между Украиной и Россией.

В начале сентября он заявил, что хотя ситуация в Украине остается критической, сейчас она лучше, чем три месяца назад.

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