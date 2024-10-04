Столтенберг считает, что Украина может стать членом НАТО даже без полной деоккупации
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает вероятным сценарий, по которому Украина становится членом Североатлантического альянса даже без полной деоккупации своих территорий. Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.
Столтенберг считает, что можно найти пути применения статьи 5 НАТО о коллективной безопасности для Украины, если она присоединится к Альянсу с оккупированными территориями.
"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – привел он пример.
Столтенберг также привел пример Западной Германии, считавшей Восточную Германию частью единой страны. Он отметил: "У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию".
"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, определяющая, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – подытожил экс-глава НАТО.
- 3 октября 2024 года новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев – это его первый зарубежный визит после вступления в должность 1 октября.
- В тот же день президент Зеленский заявил, что обсуждал с Рютте вопросы вступления Украины в НАТО.