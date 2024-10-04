Столтенберг считает, что Украина может стать членом НАТО даже без полной деоккупации

Экс-генсек Североатлантического альянса привел примеры других стран, у которых получилось присоединиться к НАТО "нецелыми"

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает вероятным сценарий, по которому Украина становится членом Североатлантического альянса даже без полной деоккупации своих территорий. Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.

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Столтенберг считает, что можно найти пути применения статьи 5 НАТО о коллективной безопасности для Украины, если она присоединится к Альянсу с оккупированными территориями.

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", – привел он пример.

Столтенберг также привел пример Западной Германии, считавшей Восточную Германию частью единой страны. Он отметил: "У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию".

"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, определяющая, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – подытожил экс-глава НАТО.

3 октября 2024 года новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев – это его первый зарубежный визит после вступления в должность 1 октября.

В тот же день президент Зеленский заявил, что обсуждал с Рютте вопросы вступления Украины в НАТО.