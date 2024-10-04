Столтенберг: Выборы в США могут дать новый импульс завершению войны в Украине
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что после президентских выборов в США может возникнуть новый импульс к урегулированию российско-украинской войны. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
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"После выборов в США будет некоторый новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-нибудь движения", – сказал он.
Столтенберг выразил сомнения, что речь пойдет о капитуляции Украины: "Это может содержать способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров".
Недавно президент Владимир Зеленский представил США План победы. В Госдепе заявили, что документ содержит "ряд продуктивных шагов".
- 11 сентября на дебатах кандидат в президенты США Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".
- Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.
- 12 сентября Вэнс рассказал о приблизительном, по его мнению, "мирном плане" Трампа: он предполагает создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.