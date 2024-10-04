Столтенберг: Выборы в США могут дать новый импульс завершению войны в Украине

Уже бывший генсек НАТО считает, что результаты американских выборов могут ускорить завершение войны России против Украины

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что после президентских выборов в США может возникнуть новый импульс к урегулированию российско-украинской войны. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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"После выборов в США будет некоторый новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-нибудь движения", – сказал он.

Столтенберг выразил сомнения, что речь пойдет о капитуляции Украины: "Это может содержать способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров".

Недавно президент Владимир Зеленский представил США План победы. В Госдепе заявили, что документ содержит "ряд продуктивных шагов".