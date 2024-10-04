Столтенберг: Вибори у США можуть дати новий імпульс завершенню війни в Україні
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив, що після президентських виборів у США може виникнути "новий імпульс" до врегулювання російсько-української війни. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
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"Після виборів у США буде деякий новий імпульс, нова ініціатива, щоб спробувати домогтися якогось руху", – сказав він.
Столтенберг висловив сумніви, що йтиметься про капітуляцію України: "Це може містити способи домогтися просування на полі бою в поєднанні з діями за столом переговорів".
Нещодавно президент Володимир Зеленський представив США План перемоги. У Держдепі заявили, що документ містить "низку продуктивних кроків".
- 11 вересня на дебатах кандидатка у президенти США Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".
- Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.
- 12 вересня Венс розповів про приблизний, на його думку, "мирний план" Трампа: він передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом Україна має відмовитися від вступу в НАТО.