Столтенберг: Вибори у США можуть дати новий імпульс завершенню війни в Україні

Вже колишній генсек НАТО вважає, що результати американських виборів можуть прискорити завершення війни Росії проти України

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив, що після президентських виборів у США може виникнути "новий імпульс" до врегулювання російсько-української війни. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

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"Після виборів у США буде деякий новий імпульс, нова ініціатива, щоб спробувати домогтися якогось руху", – сказав він.

Столтенберг висловив сумніви, що йтиметься про капітуляцію України: "Це може містити способи домогтися просування на полі бою в поєднанні з діями за столом переговорів".

Нещодавно президент Володимир Зеленський представив США План перемоги. У Держдепі заявили, що документ містить "низку продуктивних кроків".