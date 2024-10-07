Словацький політик заявив, що "війна триває лише тому, що її підтримує Захід", щоб поставити росіян на коліна"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо закликав світових лідерів "не страждати на русофобію", передає видання Pravda. Він також заявив, що Захід нібито навмисно продовжує війну в Україні, оскільки "хоче поставити росіян на коліна".

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Будь ласка, не страждайте на русофобію. Давайте не будемо автоматично одразу говорити, коли ми позитивно говоримо про Червону Армію або колишній Радянський Союз, що ми свого роду агенти Путіна", – сказав Фіцо, додавши, що наступного року, з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни, він відвідає Москву.

Фіцо зазначив, що хотів би висловити подяку "визволителям у Москві", адже, за його словами, "свобода прийшла до Словаччини зі сходу".

Глава словацького уряду також додав, що "війна триває лише тому, що її підтримує Захід", щоб поставити росіян на коліна".