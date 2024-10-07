Фіцо заявив, що полетить до Москви. Закликав світ "не страждати на русофобію"
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо закликав світових лідерів "не страждати на русофобію", передає видання Pravda. Він також заявив, що Захід нібито навмисно продовжує війну в Україні, оскільки "хоче поставити росіян на коліна".
"Будь ласка, не страждайте на русофобію. Давайте не будемо автоматично одразу говорити, коли ми позитивно говоримо про Червону Армію або колишній Радянський Союз, що ми свого роду агенти Путіна", – сказав Фіцо, додавши, що наступного року, з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни, він відвідає Москву.
Фіцо зазначив, що хотів би висловити подяку "визволителям у Москві", адже, за його словами, "свобода прийшла до Словаччини зі сходу".
Глава словацького уряду також додав, що "війна триває лише тому, що її підтримує Захід", щоб поставити росіян на коліна".
- 22 січня Фіцо видав антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
- 23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява пролунала за кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
- 4 жовтня Фіцо заявив, що виступає за відновлення нормальних відносин з Росією після війни.