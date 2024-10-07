Словакия выделила Украине полмиллиона евро. О чем еще договорились главы МИД

Юрай Бланар и Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры с коллегой из Словакии Юрием Бланаром на Закарпатье. В частности, Словакия приняла решение выделить полмиллиона евро на энергетическую помощь Украине, сообщают в министерстве.

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Деньги были выделены в рамках Плана двустороннего сотрудничества. На 500 000 евро планируется закупить энергооборудование у одной из словацких компаний и передать его Украине.

Также стороны обсудили дальнейшую гуманитарную и военную помощь Украине, участие Словакии в реализации Формулы мира и подготовку ко второму Глобальному саммиту мира. Сибига подчеркнул, что эта Формула на сегодняшний день является "единственным и безальтернативным" путем к восстановлению мира в Украине. Он проинформировал словацкого министра о ситуации на фронте и насущных потребностях страны на фоне зимнего периода.

Также глава МИД надеется, что Словакия присоединится к декларации G7 (группы семи) о поддержке Украины и заключении двустороннего соглашения о безопасности. Сибига предложил Словакии взять под патронат один из регионов Украины для восстановления и развития партнерских отношений. Иностранный министр, в свою очередь, выразил готовность Словакии содействовать реабилитации украинских воинов.

Украинский дипломат поблагодарил коллегу за поддержку вступления Украины в Евросоюз и выразил надежду, что Словакия поддержит нашу страну на пути в НАТО.

"Спасибо Словакии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность развивать политический диалог и взаимовыгодные экономические, торговые и инфраструктурные проекты, оказывать помощь в сфере гуманитарного разминирования. Ожидаем вклад наших словацких партнеров в Конференцию по противоминной деятельности в Украине, которая пройдет 17-18 октября в Лозанне", — отметил Сибига.

2 октября глава МИД пообещал обсуждать с Польшей вопросы Волынской трагедии. Он заявил, что эта тема "отравляет диалог" между странами, особенно на пути Украины в ЕС.

3 октября Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Представители двух стран скоординировали предстоящие шаги.

7 октября по словацкому коллеге встретился и премьер Денис Шмигаль. Обсудили мирный план Зеленского и дальнейшее сотрудничество стран.