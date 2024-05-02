Фицо: Нога словацкого солдата не пересечет украинскую границу
Словацкие военнослужащие не будут пересекать словацко-украинскую границу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время часа вопросов в парламенте страны, сообщило словацкое информагентство Aktuality.sk.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет никакого отношения к войне в Украине, и я присылаю очень четкое сообщение всей Словакии, независимо от того, кто нас о чем-то просит, нога словацкого солдата не пойдет пересекать словацко-украинскую границу", – сказал Фицо.
Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки иностранных войск в Украину, Фицо заявил, что это должно быть двустороннее дело. По его словам, такие заявления являются "шагом к третьей мировой войне".
"Суверенные выражения суверенных политиков – это исключительно дело Франции, а не Словакии", – добавил он.
- 26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.
- 14 марта Макрон сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все же решит направить солдат в Украину.
- 16 марта глава Франции пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.
- 2 мая Макрон сказал, что не против ввода своих войск в Украину, но для этого нужны два основных условия: прорыв линии фронта и запрос от Украины.
Читайте также: Европейские лидеры обсудили возможность отправки войск в Украину – основные тезисы