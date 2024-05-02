Фіцо: Нога словацького солдата не перетне український кордон

Як зазначив словацький прем'єр, Україна не є членом НАТО, і його країна не має "жодного" стосунку до війни на українській території

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Словацькі військовослужбовці не перетинатимуть словацько-український кордон. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час години запитань у парламенті країни, повідомило словацьке інформагентство Aktuality.sk.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного відношення до війни в Україні, і я надсилаю дуже чітке повідомлення всій Словаччині, незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не піде перетинати словацько-український кордон", – сказав Фіцо.

Коментуючи заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення іноземних військ в Україну, Фіцо заявив, що це має бути двостороння справа. За його словами, такі заяви є "кроком до третьої світової війни".

"Суверенні вирази суверенних політиків — це виключно справа Франції, а не Словаччини", — додав він.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

14 березня Макрон сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція все ж вирішить спрямувати солдатів в Україну.

16 березня глава Франції пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

2 травня Макрон сказав, що не проти введення своїх військ в Україну, але для цього потрібні дві основних умови: прорив лінії фронту та запит від України.

Читайте також: Європейські лідери обговорили можливість відправлення військ в Україну – основні тези