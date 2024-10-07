Словаччина виділила Україні пів мільйона євро. Про що ще домовилися керівники МЗС

Юрай Бланар та Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з колегою зі Словаччини Юраєм Бланаром на Закарпатті. Зокрема, Словаччина вирішила виділити пів мільйона євро на енергетичну допомогу Україні, повідомляють у міністерстві.

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Гроші були виділені в межах Плану двостороннього співробітництва. На 500 000 євро планують закупити енергообладнання в однієї зі словацьких компаній і передати його Україні.

Також сторони обговорили подальшу гуманітарну й військову допомогу Україні, участь Словаччини у реалізації Формули миру та підготовку до другого Глобального саміту миру. Сибіга наголосив, що ця Формула на сьогодні є "єдиним і безальтернативним" шляхом до відновлення миру в Україні. Він проінформував словацького міністра про ситуацію на фронті й нагальні потреби країни на фоні зимового періоду.

Також очільник МЗС сподівається, що Словаччина доєднається до декларації G7 (групи семи) про підтримку України й укладання двосторонньої безпекової угоди. Сибіга запропонував Словаччині взяти під патронат один із регіонів України для відновлення та розвитку партнерських відносин. Іноземний міністр, своєю чергою, висловив готовність Словаччини сприяти реабілітації українських воїнів.

Український дипломат подякував колезі за підтримку вступу України до Євросоюзу і висловив сподівання, що Словаччина підтримає нашу країну на шляху до НАТО.

"Дякуємо Словаччині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, готовність розвивати політичний діалог і взаємовигідні економічні, торгівельні й інфраструктурні проєкти, надавати допомогу у сфері гуманітарного розмінування. Очікуємо на внесок наших словацьких партнерів у Конференцію з питань протимінної діяльності в Україні, яка пройде 17-18 жовтня у Лозанні", — зазначив Сибіга.

2 жовтня голова МЗС пообіцяв обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії. Він заявив, що ця тема "отруює діалог" між країнами, особливо на шляху України до ЄС.

3 жовтня Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Представники двох країн скоординували майбутні кроки.

7 жовтня зі словацьким колегою зустрівся і прем'єр Денис Шмигаль. Обговорили мирний план Зеленського та подальшу співпрацю країн.