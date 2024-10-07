Україна та Словаччина підписали чотири документи за підсумками консультацій урядів: про що вони

Роберт Фіцо і Денис Шмигаль (Фото: Telegram-канал Шмигаля)

У понеділок, 7 жовтня, за підсумками міжурядових консультації України та Словаччини було підписано чотири документи. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, уряди підписали спільну декларацію, де зафіксували чотири ключові вектори взаємодії:

→ посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин;

→ підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;

→ засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури;

→ розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших сферах.

Також було підписано протокол про реадмісію.

"Ми вдосконалюємо алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження", – наголосив Шмигаль.

Третій документ – меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. Йдеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів і вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності.

Крім того, уряди країн підписали меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами.

"Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері. Зокрема, щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів", – зазначив прем’єр.

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля