Україна та Словаччина підписали чотири документи за підсумками консультацій урядів: про що вони
У понеділок, 7 жовтня, за підсумками міжурядових консультації України та Словаччини було підписано чотири документи. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, уряди підписали спільну декларацію, де зафіксували чотири ключові вектори взаємодії:
→ посилення політичного діалогу та побудова добросусідських відносин;
→ підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;
→ засвідчення прогресу у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури;
→ розвиток співпраці в політичній, економічній, енергетичній, оборонній, відновлювальній, гуманітарній, освітній, науковій, медичній та інших сферах.
Також було підписано протокол про реадмісію.
"Ми вдосконалюємо алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження", – наголосив Шмигаль.
Третій документ – меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини. Йдеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів і вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності.
Крім того, уряди країн підписали меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами.
"Очікуємо на євроінтеграційну підтримку Словаччини в аграрному кластері. Зокрема, щодо приведення нашої правової бази до європейських стандартів", – зазначив прем’єр.
- 7 жовтня Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Фіцо. Обговорили мирний план Зеленського та подальшу співпрацю країн.
- МЗС повідомило, що Словаччина вирішила виділити пів мільйона євро на енергетичну допомогу Україні.