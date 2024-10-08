Фіцо – на заклики союзників дозволити бити вглиб РФ: Можливо, варто вдарити по Брюсселю

Словацький прем'єр вважає, що таким чином європейські союзники "можуть зрозуміти, про що, власне, йдеться"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю з українським колегою Денисом Шмигалем 7 жовтня запропонував вдарити ракетою по Брюсселю у відповідь на прохання європейських політиків дозволити Україні бити по Росії далекобійною зброєю. Про це повідомляє видання Denník.

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За словами Фіцо, деякі члени Європарламенту "з легкістю весняного вітерця" говорять про передавання Україні далекобійних ракет, таким чином "заохочуючи війну тривати".

"Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", – заявив він.

7 жовтня Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Фіцо. Обговорили мирний план Зеленського та подальшу співпрацю країн. МЗС повідомило, що Словаччина вирішила виділити пів мільйона євро на енергетичну допомогу Україні.

20 вересня 2024 року The Times повідомило, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ.

28 вересня стало відомо, що США та інші союзники все ще не схвалили далекобійні удари вглиб Росії.

А 29 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стала ближчою до отримання дозволу на далекобійні удари по РФ.