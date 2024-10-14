Словацкий депутат заявил, что против военной помощи Украине и хочет мира с Россией

Любош Блаха (Фото: SMER - SSD Stará Ľubovňa/Facebook)

Словацкий депутат из правящей партии Smer и член Европарламента Любош Блаха поехал в Россию. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, как гуляет по красной площади в Москве, и заявил, что приехал "извиняться за русофобию Запада".

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"Привет из Москвы, друзья. Россия по-прежнему прекрасна, по-прежнему мудра, по-прежнему развита... И я пришел поблагодарить вас за свободу от фашизма. И извиниться за русофобию на Запада. Словакия хочет мира", — написал соратник премьера страны Роберта Фицо.

Блаха добавил, что он намерен "отдать дань" советскому военному начальнику Георгию Жукову и возложил к его мемориалу цветы. По словам евродепутата, Россия "принесла невероятную жертву, освободив от фашизма" Словакию и теперь ему якобы стыдно за "фашистские резолюции", который Европарламент принимает против России. Он отметил, что словаки – славяне и никто не заставит их "ненавидеть Россию".

Более того, соратник премьера Словакии Роберта Фицо заявил, что против дальнейшей военной поддержки Киева и санкций против России. Он обвинил Запад в том, что фашизм и война приходят якобы именно оттуда, а вот Восток несет "мир и свободу".

Как сообщает Politico, поведение евродепутата раскритиковал вице-президент Европейского парламента Мартин Гойшик из оппозиционной партии Прогрессивная Словакия. Он провел параллель между визитом Блаха в Москву и письмом-приглашением от чехословацких коммунистов к СССР с просьбой вмешаться и подавить протесты Пражской весны 1968 года. По слухам, его передали Леониду Брежневу именно в туалете.

"Я бы не удивился, если бы в повестку дня визита некоего депутата Европарламента в Москву была включена передача письма в туалете. Или он оставит это своему партийному боссу, который едет в Москву в следующем году?" — написал он в посте.