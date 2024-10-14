Любош Блаха (Фото: SMER - SSD Stará Ľubovňa/Facebook)

Словацький депутат із керівної партії Smer та член Європарламенту Любош Блаха поїхав до Росії. У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, як гуляє Красною площею в Москві, і заявив, що приїхав "вибачатися за русофобію Заходу".

"Привіт з Москви, друзі. Росія, як і раніше, прекрасна, як і раніше, мудра, як і раніше, розвинена... І я прийшов подякувати вам за свободу від фашизму. І вибачитися за русофобію на Заході. Словаччина хоче миру", — написав соратник прем'єра країни Роберта Фіцо.

Блаха додав, що він має намір "віддати данину" радянському військовому начальнику Георгію Жукову, та поклав до його меморіалу квіти. За словами євродепутата, Росія "принесла неймовірну жертву, звільнивши від фашизму" Словаччину, і тепер нібито йому соромно за "фашистські резолюції", які Європарламент ухвалює проти Росії. Він зазначив, що словаки – слов'яни й ніхто не змусить їх "ненавидіти Росію".

Щобільше, соратник прем'єра Словаччини Роберта Фіцо заявив, що проти подальшої військової підтримки Києва та санкцій проти Росії. Він звинуватив Захід у тому, що фашизм та війна приходять нібито саме звідти, а ось Схід несе "мир та свободу".

Як повідомляє Politico, поведінку євродепутата розкритикував віцепрезидент Європейського парламенту Мартін Гойшик з опозиційної партії Прогресивна Словаччина. Він провів паралель між візитом Блаха до Москви та листом-запрошенням від чехословацьких комуністів до СРСР із проханням втрутитися та придушити протести Празької весни 1968 року. За чутками, його передали Леонідові Брежнєву саме в туалеті.

"Я б не здивувався, якби до порядку денного візиту якогось депутата Європарламенту до Москви було включено передання листа в туалеті. Чи він залишить це своєму партійному босу, який їде до Москви наступного року?" — написав він у пості.