В Україну прибули боєприпаси, на які у Словаччині зібрали понад 4 млн євро

Після того, як словацький уряд не долучився до чеської ініціативи з надання Україні боєприпасів, словаки вирішили організувати власний збір коштів

Артснаряды (Фото: EPA)

Україна отримала артилерійські боєприпаси, на які громадяни Словаччини на початку цього року зібрали понад 4 млн євро. Про це повідомляє словацький портал Noviny.

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Завдяки активній участі 70 000 словаків, партію снарядів було зібрано та доставлено на логістичний об'єкт, звідки її передали Україні. За словами представника кампанії "Боєприпаси для України" Федора Блащака, на зібрані кошти вдалося закупити 122 тонни боєприпасів.

Збір розпочався після того, як словацький уряд відмовився підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для України, і словаки взялися самотужки збирати гроші.

З моменту оголошення про збір коштів на купівлю боєприпасів і до їхнього фактичного передання Україні минуло близько п’яти місяців.

"Комусь це може здатися довгим, чотири-п'ять місяців, але для постачань військової техніки та боєприпасів це – рекордний термін. Кожна одиниця боєприпасів мала бути перевірена, і це вимагало багато паперової роботи", — пояснив Блащак.

Він додав, що решту 500 000 євро, які зібрали для допомоги Україні, використають на закупівлю пострілів до гранатометів. Їх мають доставити до кінця року.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів.

21 березня МЗС Словаччини та Угорщини заявили, що не братимуть участі в чеській ініціативі щодо закупівлі 800 000 артилерійських снарядів для ЗСУ.

У квітні стало відомо, що словаки всупереч позиції влади назбирали вже майже 4 млн євро на боєприпаси для ЗСУ.