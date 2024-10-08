В Украину прибыли боеприпасы, на которые в Словакии собрали более 4 млн евро

После отказа правительства Словакии присоединиться к чешской инициативе по предоставлению Украине боеприпасов, словаки организовали свой сбор средств

Артснаряды (Фото: EPA)

Украина получила артиллерийские боеприпасы, на которые граждане Словакии в начале этого года собрали более 4 млн евро. Об этом сообщает словацкий портал Noviny.

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Благодаря активному участию 70 000 словаков, партия снарядов была собрана и доставлена на логистический объект, откуда ее передали Украине. По словам представителя кампании "Боеприпасы для Украины" Федора Блащака, на собранные средства удалось закупить 122 тонны боеприпасов.

Сбор начался после того, как словацкое правительство отказалось поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Украины, и словаки взялись самостоятельно собирать деньги.

С момента объявления о сборе средств на покупку боеприпасов и до их фактической передачи Украине прошло около пяти месяцев.

"Кому-то это может показаться долгим, четыре-пять месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это – рекордный срок. Каждая единица боеприпасов должна быть проверена, и это требовало много бумажной работы", – пояснил Блащак.

Он добавил, что оставшиеся 500 000 евро, которые собрали для помощи Украине, используют на закупку выстрелов к гранатометам. Их должны доставить до конца года.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут отправить в Украину в течение нескольких недель.

21 марта МИД Словакии и Венгрии заявили, что не будут участвовать в чешской инициативе по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для ВСУ.

В апреле стало известно, что словаки вопреки позиции властей собрали уже почти 4 млн евро на боеприпасы для ВСУ.