Україна, Північні потоки та 9 травня: Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій

Словацький прем'єр заявив, що вважає своїм "особистим обов'язком" наступного року поїхати до Москви на парад перемоги 9 травня

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/JAKUB GAVLAK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо дав телеінтерв'ю російській топпропагандистці Ользі Скабєєвій, у якому підігравав наративам Кремля щодо війни Росії проти України. Зокрема, він заявив, що Захід нібито втомився від України.

"У ЄС кажуть українцям: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною"", – заявив Фіцо.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, у чому полягає ця "втома", якщо "Франція та Німеччина хочуть продовження та надають Україні зброю", словацький прем'єр сказав: "Ті, хто підтримував цю війну від самого початку, не хочуть визнати помилку".

Він стверджує, що "сьогодні абсолютно ясно, що у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

Скриншот з відеоінтерв'ю Фіцо Скабеєвій

У розмові з пропагандисткою Фіцо також торкнувся теми підриву газопроводів "Північний потік". Зокрема, він назвав "нісенітницями" версію про те, що диверсію вчинили українські офіцери.

Підсумовуючи, глава словацького уряду заявив, що вважає своїм "особистим обов'язком" наступного року поїхати до Москви на парад перемоги 9 травня.