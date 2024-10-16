Фіцо заявив, що є "висока ймовірність" завершення війни в Україні вже скоро

Словацький прем'єр зазначив, що на засіданні Євроради 17 жовтня можуть бути певні натяки на кінець війни

Роберт Фіцо (Фото: фейсбук-сторінка політика)

Кінець повномасштабної війни в Україні може настати у "короткий термін". Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Teraz.

"Ймовірність завершення війни в Україні в короткий термін дуже висока. Я очікую, що завтра можна буде на щось натякнути, тому що раптово з'являється тема запрошення України в НАТО", – заявив Фіцо.

Він зазначив, що це запрошення, яке можуть озвучити на засіданні Європейської ради у Брюсселі 17 жовтня, може бути не "безплатним" для України. Він вкотре наголосив, що керівна словацька партія Smer, як і раніше, проти членства України в Альянсі.

Також міністр зазначив, що Словаччина виступає за територіальну цілісність України та бажає справедливого миру, тому підтримає "будь-який мирний план" щодо завершення війни. Але водночас він заявив, що військового рішення у повномасштабної війни нібито немає і треба забути про те, що Росія залишить Крим, Донецьку та Луганську області.

Фіцо додав, що Словаччина завжди прагнула підтримувати "збалансовані відносини" з Росією.