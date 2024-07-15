Парламент Словаччини не засудить російську атаку по Охматдиту – Aktuality
Охмадит після російського удару 8 липня (Фото: EPA)

Парламент Словаччини не поставив на розгляд проєкт резолюції про засудження російського удару по київській дитячій лікарні Охматдит. Про це повідомили журналісти Aktuality із зали парламентського засідання.

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Депутатка Беата Юрик від партії Progresívne Slovensko запропонувала додати до порядку денного парламенту резолюцію, яка засуджує російську атаку 8 липня.

На це її депутатка зі Смеру Яна Вальова спитала, чи Юрик там була, зазначили журналісти.

За ухвалення постанови висловився лише 41 депутат, тому вона не пройшла.

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