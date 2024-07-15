Парламент Словакии не осудит российскую атаку по Охматдету – Aktuality

За принятие постановления высказался только 41 депутат, поэтому оно не прошло

Охмадит после российского удара 8 июля (Фото: EPA)

Парламент Словакии не поставил на рассмотрение проект резолюции об осуждении российского удара по киевской детской больнице Охматдет. Об этом сообщили журналисты Aktuality из зала парламентского заседания.

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Депутат Беата Юрик от партии Progresívne Slovensko предложила добавить в повестку дня парламента резолюцию, осуждающую российскую атаку 8 июля.

На это ее депутат из Смеру Яна Вальова спросила, была ли Юрик там, отметили журналисты.

За принятие постановления высказался лишь 41 депутат, поэтому оно не прошло.

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Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101.

В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

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