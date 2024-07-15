Парламент Словакии не осудит российскую атаку по Охматдету – Aktuality
Охмадит после российского удара 8 июля (Фото: EPA)

Парламент Словакии не поставил на рассмотрение проект резолюции об осуждении российского удара по киевской детской больнице Охматдет. Об этом сообщили журналисты Aktuality из зала парламентского заседания.

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Депутат Беата Юрик от партии Progresívne Slovensko предложила добавить в повестку дня парламента резолюцию, осуждающую российскую атаку 8 июля.

На это ее депутат из Смеру Яна Вальова спросила, была ли Юрик там, отметили журналисты.

За принятие постановления высказался лишь 41 депутат, поэтому оно не прошло.

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