Фицо заявил, что есть "высокая вероятность" завершения войны в Украине уже скоро
Конец полномасштабной войны в Украине может наступить в "короткие сроки". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Teraz.
"Вероятность завершения войны в Украине в короткие сроки очень высока. Я ожидаю, что завтра можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО", — заявил Фицо.
Он отметил, что это приглашение, которое могут озвучить на заседании Европейского совета в Брюсселе 17 октября, может быть не "бесплатным" для Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что правящая словацкая партия Smer по-прежнему против членства нашей страны в Альянсе.
Также министр отметил, что Словакия выступает за территориальную целостность Украины и желает справедливого мира, поэтому поддержит "любой мирны план" по завершению войны. Но при этом он заявил, что военного решения у полномасштабной войны якобы нет и нужно забыть о том, что Россия покинет Крым, Донецкую и Луганскую области.
Фицо добавил, что Словакия всегда стремилась поддерживать "сбалансированные отношения" с Россией.
- 4 октября премьер Словакии заявил, что хочет наладить отношения с Россией после окончания войны.
- 6 октября Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока будет в должности.
- 7 октября премьер Словакии заявил, что полетит в Москву в 2025 году, и призвал мировых лидеров "не страдать русофобией".
- 8 октября Роберт Фицо ответил на призыв союзников разрешить Украине дальнобойные удары по России тем, что нужно нанести такой удар по Брюсселю.
- 14 октября словацкий депутат приехал в Москву, чтобы "извиниться за русофобию" Запада и сказать спасибо за "свободу от фашизма".