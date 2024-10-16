Фицо заявил, что есть "высокая вероятность" завершения войны в Украине уже скоро

Словацкий премьер отметил, что на заседании Евросовета 17 октября могут быть какие-то намеки на конец войны

Роберт Фицо (Фото: фейсбук-страница политика)

Конец полномасштабной войны в Украине может наступить в "короткие сроки". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Teraz.

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"Вероятность завершения войны в Украине в короткие сроки очень высока. Я ожидаю, что завтра можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО", — заявил Фицо.

Он отметил, что это приглашение, которое могут озвучить на заседании Европейского совета в Брюсселе 17 октября, может быть не "бесплатным" для Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что правящая словацкая партия Smer по-прежнему против членства нашей страны в Альянсе.

Также министр отметил, что Словакия выступает за территориальную целостность Украины и желает справедливого мира, поэтому поддержит "любой мирны план" по завершению войны. Но при этом он заявил, что военного решения у полномасштабной войны якобы нет и нужно забыть о том, что Россия покинет Крым, Донецкую и Луганскую области.

Фицо добавил, что Словакия всегда стремилась поддерживать "сбалансированные отношения" с Россией.