"Здоров'я трішки підводить": у ДБР зробили заяву після чуток про смерть Шуфрича
З народним депутатом від забороненої ОПЗЖ Нестором Шуфричем на цей момент усе добре, попри чутки про його нібито смерть, сказала радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
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Після фейкових повідомлень про нібито смерть нардепа, ДБР зв’язалося зі слідчими, які ведуть цю справу. За їх інформацією, з нардепом усе добре.
"Напевне, розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо... він живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес", – сказала Сапьян.
Вона нагадала, що справу щодо Шуфрича та його помічника В'ячеслава Черепаня передали до суду 3 вересня. Це означає, що нардеп зі статусу підозрюваного перейшов у статус звинуваченого.
"Власне, можливо, дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд... Все добре. Все буде добре", – додала представниця ДБР.
Тетяна Сапьян нагадала, що Шуфрича і його помічника звинувачують у фінансуванні дій вчинених з метою насильницької зміни й повалення конституційного ладу, захоплення влади. Також нардепа звинувачують у держзраді.
- Нестор Шуфрич був узятий під варту у вересні 2023 року без права внесення застави.
- Під час обшуків у нього знайшли документи зі схемою "автономії" Донецької й Луганської областей та георгіївські стрічки.
- У лютому 2024 року нардеп отримав нову підозру – за фінансування Росгвардії в Криму.
- 4 вересня 2024 року в Печерському суді Києва відбулося підготовче засідання, на якому Шуфричу стало зле. До зали суду викликали швидку.
- 5 вересня 2024 року з'явилася інформація про смерть Шуфрича, але вона виявилася фейком.