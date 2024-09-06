"Здоров'я трішки підводить": у ДБР зробили заяву після чуток про смерть Шуфрича

Погіршення самопочуття Шуфрича може бути його реакцією на стрес, кажуть у ДБР

Нестор Шуфрич (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

З народним депутатом від забороненої ОПЗЖ Нестором Шуфричем на цей момент усе добре, попри чутки про його нібито смерть, сказала радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Після фейкових повідомлень про нібито смерть нардепа, ДБР зв’язалося зі слідчими, які ведуть цю справу. За їх інформацією, з нардепом усе добре.

"Напевне, розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо... він живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес", – сказала Сапьян.

Вона нагадала, що справу щодо Шуфрича та його помічника В'ячеслава Черепаня передали до суду 3 вересня. Це означає, що нардеп зі статусу підозрюваного перейшов у статус звинуваченого.

"Власне, можливо, дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд... Все добре. Все буде добре", – додала представниця ДБР.

Тетяна Сапьян нагадала, що Шуфрича і його помічника звинувачують у фінансуванні дій вчинених з метою насильницької зміни й повалення конституційного ладу, захоплення влади. Також нардепа звинувачують у держзраді.