"Здоровье немного подводит": в ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Ухудшение самочувствия Шуфрича может быть его реакцией на стресс, говорят в ГБР

Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ Нестором Шуфричем сейчас все хорошо, несмотря на слухи о его якобы смерти, сказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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После фейковых сообщений о якобы смерти нардепа, ГБР связалось со следователями, ведущими это дело. По их информации, с нардепом все хорошо.

"Наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно... он жив, с ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс", – сказала Сапьян.

Она напомнила, что дело в отношении Шуфрича и его помощника Вячеслава Черепаня было передано в суд 3 сентября. Это означает, что нардеп из статуса подозреваемого перешел в статус обвиняемого.

"Собственно, возможно, действительно здоровье немного подводит. Но пока мне известно, что это проходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд... Все хорошо. Все будет хорошо", – добавила представительница ГБР.

Татьяна Сапьян напомнила, что Шуфрича и его помощника обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата власти. Также нардеп обвиняется в госизмене.