UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд арестовал Шуфрича без права внесения залога

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 21:57
Суд арестовал Шуфрича без права внесения залога - Фото
Нестор Шуфрич (Скриншот)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Нестору Шуфричу — содержание под стражей на два месяца без права внесения залога. 15 сентября ему сообщили о подозрении в госизмене.

Журналисты Суспильного транслировали заседание из зала суда. Суд отправил депутата под арест на 60 дней. Прокуроры просили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источники LIGA.net ранее сообщали, что депутат подозревается в государственной измене и работе на бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича, который в 2014 году выехал в Россию и был завербован ФСБ.

Кроме того, во время обысков 15 сентября у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

Смотрите также: Шуфрич оказался "ветераном вооруженных сил России" и "полководцем победы" – фото обысков

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судмера пресечениянестор шуфрич
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 