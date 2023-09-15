Суд арестовал Шуфрича без права внесения залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Нестору Шуфричу — содержание под стражей на два месяца без права внесения залога. 15 сентября ему сообщили о подозрении в госизмене.

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Журналисты Суспильного транслировали заседание из зала суда. Суд отправил депутата под арест на 60 дней. Прокуроры просили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источники LIGA.net ранее сообщали, что депутат подозревается в государственной измене и работе на бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича, который в 2014 году выехал в Россию и был завербован ФСБ.

Кроме того, во время обысков 15 сентября у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

4 апреля 2022 года терроборона Киева задержала Нестора Шуфрича за фотофиксацию блокпостов.

16 мая Шуфричу удалось уехать из Украины.

23 мая того же года он вернулся в страну.

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