Суд арештував Шуфрича без права внесення застави

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу — тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. 15 вересня йому повідомили про підозру у держзраді.

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Журналісти Суспільного наживо транслювали засідання. Суд відправив депутата під арешт на 60 діб – Шуфрича затримали у залі суду та надягли наручники. Прокурори просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокати Шуфрича заявили, що подаватимуть апеляцію щодо рішення судді.

Джерела LIGA.net раніше повідомляли, що депутата підозрюють у державній зраді та роботі на колишнього нардепа й агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Росії та був завербований ФСБ.

Крім того, під час обшуків 15 вересня у Шуфрича знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію блокпостів.

16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України.

23 травня того самого року він повернувся в країну.

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