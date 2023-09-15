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Суд арештував Шуфрича без права внесення застави

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 21:57
Суд арештував Шуфрича без права внесення застави - Фото
Нестор Шуфрич (Скриншот)

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу — тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. 15 вересня йому повідомили про підозру у держзраді.

Журналісти Суспільного наживо транслювали засідання. Суд відправив депутата під арешт на 60 діб – Шуфрича затримали у залі суду та надягли наручники. Прокурори просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокати Шуфрича заявили, що подаватимуть апеляцію щодо рішення судді. 

Джерела LIGA.net раніше повідомляли, що депутата підозрюють у державній зраді та роботі на колишнього нардепа й агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Росії та був завербований ФСБ.

Крім того, під час обшуків 15 вересня у Шуфрича знайшли георгіївські стрічки, російські медалі, ордени, герби країни-окупанта і навіть військові кітелі.

Дивіться також: Шуфрич виявився "ветераном вооруженных сил России" та "полководцем победы" — фото обшуків

Мілана Головань
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