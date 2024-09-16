Дубінський постане перед судом: йому загрожує до 15 років за ґратами

Олександр Дубінський (Фото: facebook.com/alexandrdubinskyi)

Завершено розслідування справи нардепа Олександра Дубінського та чотирьох його спільників. Як повідомляють в Офісі генпрокурора, їх звинувачують у держзраді та створенні злочинного угруповання.

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За даними слідства, угруповання було створено двома російськими військовими з Генштабу РФ. Увійшли до нього також чинний нардеп Дубінський, колишній народний депутат та експрокурор. Їхнє завдання було розхитувати українське суспільство та дискредитувати країну на міжнародній арені.

Слідчі встановили, що Дубінський поширював російські наративи, зокрема про вище політичне керівництво України. За підривну діяльність він отримував гроші від ворога – фінансування мережі сягало понад $10 млн.

За даними правоохоронців, у 2019 році нардеп Дубінський і його колишній колега організували спільну пресконференцію. На ній вони поширювали інформацію про нібито "міжнародну корупцію посадових осіб США". А у червні 2020 року вже колишній нардеп та експрокурор провели конференцію, на якій "обґрунтовували" фейки на користь Кремля.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії колишній нардеп та прокурор виїхали з України та переховуються від правосуддя. А Дубінському втікти не вдалося – 13 листопада 2023 року йому повідомили про підозру, а вже 14 листопада взяли під варту.

Через місяць адвокати нардепа заявили, що його двічі побили в камері СІЗО, та попросили перевести Дубинського.

Олександр Дубінський

За участь в ОЗУ та держзраду нардепу Дубінському та його спільникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.