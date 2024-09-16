Дубинский предстанет перед судом: ему грозит до 15 лет за решеткой

Нардеп находится под стражей, а его сообщники скрываются

Александр Дубинский (Фото: facebook.com/alexandrdubinskyi)

Завершено расследование дела нардепа Александра Дубинского и четырех его подельников. Как сообщают в Офисе генпрокурора, их обвиняют в госизмене и создании преступной группировки.

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По данным следствия, группировка была создана двумя российскими военными из Генштаба РФ. Вошли в нее действующий нардеп Дубинский, бывший народный депутат и экс-прокурор. Их задача была расшатывать украинское общество и дискредитировать страну на международной арене.

Следователи установили, что Дубинский распространял российские нарративы, в частности о высшем политическом руководстве Украины. За подрывную деятельность он получал деньги от врага – финансирование сети достигало более $10 млн.

По данным правоохранителей, в 2019 году нардеп Дубинский и его бывший коллега организовали совместную пресс-конференцию. На ней они распространяли информацию о якобы "международной коррупции должностных лиц США". А в июне 2020 года уже бывший нардеп и экс-прокурор провели конференцию, на которой обосновывали фейки в пользу Кремля.

В преддверии полномасштабного вторжения России бывший нардеп и прокурор выехали из Украины и скрываются от правосудия. А Дубинскому сбежать не удалось – 13 ноября 2023 года ему сообщили о подозрении, а уже 14 ноября взяли под стражу.

Спустя месяц адвокаты нардепа заявили, что его дважды избили в камере СИЗО, и попросили перевести Дубинского.

Александр Дубинский

За участие в ОПГ и госизмену нардепу Дубинскому и его сообщникам может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.