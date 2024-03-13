Дубинского внесут в реестр коррупционеров, максимальный штраф 6800 грн – источник

Суд вынес решение по одному из дел нардепа

Александр Дубинский (скриншот по видео)

Печерский районный суд Киева признал действующего народного депутата виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, сообщило Государственное бюро расследований. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о подозреваемом в госизмене Александре Дубинском.

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8 ноября работники Национального агентства по предотвращению коррупции на основании материалов ГБР вручили нардепу протокол об админправонарушении.

По данным следствия, в августе и октябре 2023 года политик обратился в Министерство здравоохранения и ГБР с депутатскими обращениями по вопросам, представляющим его частный интерес.

В частности, отмечают правоохранители, нардеп интересовался рассмотрением вопроса о выдаче ему разрешения на выезд за границу (это является предметом уголовного дела, где он же выступает подозреваемым).

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Кроме этого, пишет ГБР, политик пытался давить на следствие: он инициировал проверки руководства правоохранительных органов, расследующих дела, где он выступает подозреваемым.