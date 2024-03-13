Дубинского внесут в реестр коррупционеров, максимальный штраф 6800 грн – источник
Печерский районный суд Киева признал действующего народного депутата виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, сообщило Государственное бюро расследований. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет именно о подозреваемом в госизмене Александре Дубинском.
8 ноября работники Национального агентства по предотвращению коррупции на основании материалов ГБР вручили нардепу протокол об админправонарушении.
По данным следствия, в августе и октябре 2023 года политик обратился в Министерство здравоохранения и ГБР с депутатскими обращениями по вопросам, представляющим его частный интерес.
В частности, отмечают правоохранители, нардеп интересовался рассмотрением вопроса о выдаче ему разрешения на выезд за границу (это является предметом уголовного дела, где он же выступает подозреваемым).
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Кроме этого, пишет ГБР, политик пытался давить на следствие: он инициировал проверки руководства правоохранительных органов, расследующих дела, где он выступает подозреваемым.
Суд признал, что фигурант нарушил требования закона о предотвращении коррупции, за что предусмотрена административная ответственность.
НАПК пишет, что суд обязал нардепа уплатить штраф, но не уточняет, в каком объеме. Максимально возможный штраф составляет 6800 грн.
После того как решение суда вступит в законную силу, фигуранта внесут в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
- В 2021 году США ввели санкции против Дубинского. По версии Минфина США, он публично выступил и присоединился к Деркачу посредством скоординированного распространения и продвижения сфальсифицированных и необоснованных обвинений в отношении "политического кандидата США".
- 7 декабря 2022 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно обвинила в отмывании денег Деркача.
- 1 января 2023 года президент Зеленский лишил Деркача гражданства.
- СБУ и ГБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем лицам подозрение в госизмене, совершенной организацией. По данным следствия, группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в ее состав и имел позывной "Буратино".
- 28 декабря в ГБР заявили, что специальные службы России готовят "медийную спецоперацию" через подозреваемых в госизмене агентов.
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