Поліція Києва: Дубінського не били в СІЗО, перевірка не знайшла підтверджень

Перевірка не підтвердила, що Олександра Дубінського побили в слідчому ізоляторі

Фото: пресслужба Слуги народу

Головне управління Національної поліції в Києві спростувало заяви адвокатів нардепа Олександра Дубінського про те, що їхнього підзахисного нібито побили в СІЗО.

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"Поліція перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату у СІЗО. За результатами перевірки судово-медичного дослідження, інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась", – повідомила поліція зранку в неділю.

Перевірку провели після того, як до поліції надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі "наносили тілесні ушкодження".

У коментарі LIGA.net захисники Дубінського розказали, що побиття нардепа нібито відбувалося дві ночі поспіль – проти 1 та 2 грудня. Дубінський стверджує, що було це у різних камерах. Одночасно, передає його слова адвокат, кулаками били п'ять-шість людей.



Захист нардепа скаржився, що жодні органи влади "досі не відгукнулися" на ситуацію.

Київський слідчий ізолятор також повідомив, що Дубінського ніхто не був. Тому установа збирається скаржитися в Державне бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури на заяви захисників депутата.

"Адміністрація слідчого ізолятора, будучи зацікавленою у встановленні істини, та з метою всебічної перевірки вказаних фактів надала повне сприяння правоохоронцям та медикам. За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення. [...] Інформація про побиття підозрюваного О.Дубінського не знайшла свого підтвердження", – йдеться в повідомленні.

СБУ і ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру у держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені й отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".

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