Адвокати Дубінського заявили, що нардепа двічі побили у СІЗО. Просять перевести його

Наразі Дубінський з адвокатами "очікує на приїзд працівників поліції для складання акта про тілесні ушкодження"

Олександр Дубінський (Фото: джерело LIGA.net у правоохоронних органах)

Нардеп Олександр Дубінський, якого 14 листопада заарештували за підозрою у держзраді, заявив, що в ніч проти 2 грудня його побили у СІЗО. Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному Telegram-каналі Дубінського.

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"Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра", – йдеться у повідомленні.

Наразі Дубінський з адвокатами "очікує на приїзд працівників поліції для складання акта про тілесні ушкодження".

Нардеп вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також "негайної" реакції міністра юстиції Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрія Костіна, голови національної поліції Ігоря Клименка.

Захист депутата заявив, що "хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського в умовах Київського СІЗО".

ДОПОВНЕНО о 14:58. LIGA.net поговорила з адвокатами Дубінського. За їхніми словами, побиття нардепа відбувалося дві ночі поспіль – проти 1 та 2 грудня. Дубінський стверджує, що було це у різних камерах. Одночасно, передає його слова адвокат, кулаками били п'ять-шість людей.



Захист нардепа стверджує, що жодні органи влади "досі не відгукнулися" на ситуацію.

СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру у держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені та отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".

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