RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

До нардепа Дубінського прийшли з обшуками. Це стосується справи про держзраду – джерело

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 12:38
До нардепа Дубінського прийшли з обшуками. Це стосується справи про держзраду – джерело - Фото
Олександр Дубінський (Фото: джерело LIGA.net у правоохоронних органах)

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

За його словами, Дубінський фігурує у справі про державну зраду. Деталі пообіцяли згодом.

3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у Дубінського, який поїхав відпочивати за кордон нібито для лікування родича. Тоді правоохоронці почали розслідувати факти підписання депутатом офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може свідчити про їх підроблення. 9 серпня йому повідомили про підозру у підробленні документів.

1 листопада правоохоронці знову прийшли до нардепа з обшуками, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення людей через державний кордон у змові з іншими особами. Того ж дня Дубінський звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".

3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

8 листопада НАЗК вручило Дубінському протокол про корупцію.

Новина доповнюється...

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
держзрадаОлександр Дубінський

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 