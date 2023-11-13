До нардепа Дубінського прийшли з обшуками. Це стосується справи про держзраду – джерело

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Дубінський фігурує у справі про державну зраду. Деталі пообіцяли згодом.

3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у Дубінського, який поїхав відпочивати за кордон нібито для лікування родича. Тоді правоохоронці почали розслідувати факти підписання депутатом офіційних документів під час його перебування за кордоном, що може свідчити про їх підроблення. 9 серпня йому повідомили про підозру у підробленні документів.

1 листопада правоохоронці знову прийшли до нардепа з обшуками, щоб перевірити його можливу причетність до організації незаконного переправлення людей через державний кордон у змові з іншими особами. Того ж дня Дубінський звинуватив президента Володимира Зеленського в "політичних переслідуваннях".

3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За даними слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

8 листопада НАЗК вручило Дубінському протокол про корупцію.

Новина доповнюється...

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.