Дубінського повідомили про підозру: підробив документи для виїзду за кордон – джерело

Генеральний прокурор повідомив депутата Верховної Ради та фігуранта санкцій США Олександра Дубінського про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. Про це сам Дубінський повідомив у соцмережах. Цю інформацію підтвердив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.

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Як повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела, Дубінський отримав дозвіл виїхати з України нібито як супровідник для лікування батька.

Батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня, а потім повернувся 11 липня. Дубінський покинув країну 27 червня і повернувся 27 липня. За даними правоохоронців, за кордоном він встиг відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, з 20 до 27 липня Дубінський перебував в Іспанії та зупинявся у готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі, а також у готелі Vincci Bit у Барселоні.

3 серпня у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон, проте про підозру йому було повідомлено, за його словами, лише 8 серпня.

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