Дубінського повідомили про підозру: підробив документи для виїзду за кордон – джерело
Генеральний прокурор повідомив депутата Верховної Ради та фігуранта санкцій США Олександра Дубінського про підозру в тому, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. Про це сам Дубінський повідомив у соцмережах. Цю інформацію підтвердив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.
Як повідомляє Українська правда із посиланням на свої джерела, Дубінський отримав дозвіл виїхати з України нібито як супровідник для лікування батька.
Батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня, а потім повернувся 11 липня. Дубінський покинув країну 27 червня і повернувся 27 липня. За даними правоохоронців, за кордоном він встиг відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, з 20 до 27 липня Дубінський перебував в Іспанії та зупинявся у готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі, а також у готелі Vincci Bit у Барселоні.
3 серпня у Дубінського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон, проте про підозру йому було повідомлено, за його словами, лише 8 серпня.
- 1 лютого 2023 року Дубінського виключили із парламентської фракції Слуги народу. До цього депутат потрапив під санкції США.
- 13 березня на з'їзді Слуги народу Зеленський заявив, що команду поступово "очищають від засланих козачків та випадкових людей". Водночас Корнієнко говорив, що не може виключити Дубінського з партії – і до нього немає претензій.
- 14 березня Дубінського зняли з посади голови Київського обласного осередку СН. Натомість призначили Андрія Мотовилівця.
- У результаті депутата виключили із партії Слуга народу за порушення статуту та непокору керівним органам партії.
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